В США раскрыли хитрый план Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский активно взялся за кадровые перестановки в правительстве страны для того, чтобы расположить к себе американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил Bloomberg.

«Реорганизация кабинета министров стала частью усилий Зеленского по продвижению на позиции сторонников, которые потенциально могут завоевать расположение Трампа», — указали в публикации.

Авторы материала отметили, что срок действия «резкого поворота в политике Трампа» и настроений в Белом доме неизвестен, поэтому украинские власти быстро предприняли меры, чтобы приспособиться к более благоприятным обстоятельствам.

Ранее британские журналисты предположили, что Зеленский занялся перестановками в правительстве Украины, чтобы отвлечь население от тяжелой ситуации на фронте.