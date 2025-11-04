В США раскрыли, что Трамп думает о российской угрозе

Президенту США Дональду Трампу давно было известно, что Россия не является угрозой для Европы, поэтому он и хочет вывести американских военных с территории европейских государств. Таким мнением бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор поделился в соцсети Х.

По его словам, он знает главу Белого дома с точки зрения внешней политики. Когда он в последний раз работал с американским лидером, то ему уже было ясно, что в его планах вывод войск США с территории стран ЕС.

«СМИ игнорируют, и многие упускают из виду, что мы выводим войска из Румынии и Болгарии. Давайте уясним остальное: Трамп знает, что Россия не представляет угрозы для Европы», — написал он.

Ранее появилась информация, что Вашингтон планирует вывести часть американских военных из Словакии, Венгрии и Болгарии.