В США раскрыли, что Байден будет просить у Трампа

Президент США Джо Байден в личной беседе со следующим лидером страны Дональдом Трампом будет просить его не прекращать помощь Украине. Об этом помощник американского главы по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил в эфире Face to Nation.

«У Байдена будет время в течение следующих 70 дней доказать конгрессу и будущей администрации, что США не должны уходить от Украины, иначе это будет означать еще большую нестабильность в Европе», — отметил он.

Салливан также заявил, что Байден встретится с Трампом в Белом доме 13 ноября. Они обсудят процесс передачи власти. Уходящий и будущий президенты затронут в разговоре проблемы в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.

В то же время в Евросоюзе уже начали прорабатывать сценарий, при котором после прихода Трампа на пост президента помощь Украине придется существенно сократить. Члены ЕС направят в Еврокомиссию запрос о проработке способов финансовой поддержки киевского режима.