В Европе начали обсуждать финансирование Украины без США

WSJ: в Евросоюзе ведут переговоры о поддержке Украины без участия США

Евросоюз рассматривает сценарий, при котором после прихода Дональда Трампа на пост президента в 2025 году помощь Украине существенно сократиться. Об этом сообщило The Wall Street Journal.

«Европейские лидеры негласно начали переговоры о том, как помочь Украине без поддержки Вашингтона. При этом они попытаются убедить Трампа не сокращать помощь Киеву», — отметили в публикации.

По данным издания, члены ЕС планируют направить в Еврокомиссию запрос о проработке способов финансовой поддержки киевского режима.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен оперативно направить Украине последний пакет военной помощи на шесть миллиардов долларов.

Уходящая из Белого дома команда уверена, что после вступления Трампа в должность поставки оружия на Украину прекратятся. Байден не исключил, что новая администрация изменит политику в отношении поддержки киевского режима.