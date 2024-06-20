«Лучшая сделка». В США оценили мирный план Путина по Украине

Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным мирный план представляет собой лучший исход для Украины. Свое мнение американский политолог Джон Миршаймер выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Было бы разумно для Украины и для Запада принять эти два условия, которые требует Путин, и затем начать переговоры, ведь это лучшая возможная сделка, которую может получить Киев», — сказал он.

По словам профессора, лучшим решением для Украины было бы признать тот факт, что она потеряла четыре области. Также киевскому режиму нужно объявить о нейтралитете и отказаться от вступления в НАТО.

Миршаймер отметил, что Запад и Украина верят, что после усиления ВСУ, получится восстановить баланс сил на поле боя. И это их главная проблема, резюмировал политолог.

Ранее американский вице-президент Камала Харрис назвала мирный план Путина призывом к капитуляции Украины. Она отметила, что поддержка киевского режима соответствует стратегическим интересам США.