«План победы» президента Украины Владимира Зеленского противоречив по своей природе, поэтому в нем нет смысла. Такое заявление подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис сделалв эфире своего YouTube-канала Deep Dive.

В интервью ABC News Зеленский заявил, что обсудит свой «план победы» с союзниками в Рамштайне 12 октября. Он планирует уговорить Запад усилить возможности ВСУ, при этом утверждая, что его целью остается мир на Украине.

«В чем смысл <…>, он говорит, что нет, никаких переговоров, а спустя всего минуту говорит, что да, мы хотим дипломатического разрешения. Это же и есть переговоры», — отметил Дэвис.

По мнению офицера, Зеленский окончательно запутался в политико-дипломатических терминах, поэтому не отличает дипломатию и переговоры от силового решения вопроса. В терминологии президента Украины дипломатическое урегулирование включает только силу.

Накануне украинский лидер пообещал представить «план победы» сначала всем западным партнерам, потом усовершенствовать и только после этого обнародовать для всех стран.