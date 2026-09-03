В США раскритиковали отказ вице-канцлера ФРГ фотографироваться с Силуановым

Поведение вице-канцлера Германии Ларса Клингбайля на встрече G20 вызвало недовольство американской стороны. Министр финансов США Скотт Бессент оказался разочарован его демонстративно конфронтационной позицией в отношении российского коллеги Антона Силуанова, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Клингбайль отказался участвовать в традиционной общей фотосессии представителей стран G20 вместе с Силуановым. К нему присоединились и другие европейские участники встречи.

По данным Bloomberg, Бессент выразил разочарование «бескомпромиссной и открыто конфронтационной» позицией немецкого политика в отношении главы российского Минфина. Издание рассматривает произошедшее как еще одно свидетельство усиливающихся разногласий между США и европейскими странами.

Европейские политики и чиновники выражали недовольство участием Силуанова в мероприятиях G20. Бессент, в свою очередь, заявил, что странам необходимо поддерживать взаимодействие друг с другом. По его словам, урегулирование конфликта на Украине невозможно без диалога.