Бессент напомнил «кислым европейцам» о необходимости ладить со всеми

Министр финансов США Скотт Бессент, комментируя участие главы Минфина России Антона Силуанова в мероприятиях G20, напомнил «кислым европейцам», что ладить нужно со всеми. Слова американского министра передало РИА «Новости» .

«Я знаю, что у некоторых европейцев остался кислый привкус (в связи с участием Силуанова — прим. ред.), но, я думаю, взаимодействие — это очень важно», — отметил Бессент в беседе с журналистами по итогам встречи министров финансов стран G20.

Глава американского ведомства подчеркнул, что участие Силуанова не привело к негативу или к сложностям в работе. Бессент напомнил, что президент США Дональд Трамп призывал «ладить со всеми». Американский президент прокомментировал присутствие Силуанова словами, что «что-нибудь получится».

Силуанов присутствовал на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран G20, которая проходила 31 августа и 1 сентября в Эшвилле в США.