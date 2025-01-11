Угроза для Европы со стороны президента России Владимира Путина, о которой заявил минобороны США Ллойд Остин, не более чем идеологическое заявление. Об этом в интервью YouTube-каналу Deep Dive заявил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман.

В минувший четверг на авиабазе Рамштайн состоялось 25-е заседание контактной группы по обороне Украины. В ходе этой встречи Остин попытался обосновать необходимость поддержки Киева, заявив, что «отступление грозит Европе еще большей агрессией» со стороны Путина после победы России на Украине.

«Это идеологическое заявление <…>, демагогия, целью которого является обоснование принципа, по которому другая сторона обязательно нападет на тебя, если ты отступишь. Этого нет в действительности, это просто теория», — объяснил бывший помощник главы Пентагона.

Как считает Фриман, Штаты начали озвучивать эту теорию о непрекращающейся агрессии как нечто возможное, потому что сами постоянно вторгаются в другие страны, не ощущая при этом международного противодействия.

Эксперт добавил, что не видит военного пути разрешения конфликта на Украине, который был бы выгоден для Соединенных Штатов.

«Здесь необходимо дипломатическое решение. И все, кроме уходящей администрации [президента Джо] Байдена и неконституционного режима [Владимира] Зеленского, это понимают», — подытожил Фриман.