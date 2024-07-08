В США радиоведущую уволили за согласованные Белым домом вопросы для Байдена

Фото: РИА «Новости»

Американская радиостанция WURD уволила ведущую Лофул-Сандерс,  которая взяла интервью у президента США Джо Байдена. Поводом стало то, что журналистка задавала главе государство вопросы, предоставленные Белым домом. Об этом сообщили в заявлении радиокомпании.

«В интервью фигурировали заранее определенные вопросы, предоставленные Белым домом, что противоречит нашему принципу сохранения независимости и подотчетности только нашим слушателям», — сказано в заявлении.

В компании уточнили, Лофул-Сандерс самостоятельно организовывала интервью с Байденом, без консультаций с руководством WURD.

Ранее Андреа Лоуфул-Сандерс рассказала CNN, что перед интервью с Байденом журналисты получили от его команды список разрешенных вопросов. Ей лично прислали восемь вопросов из Белого дома, из которых она отобрала четыре.

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