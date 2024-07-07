Белый дом рассылал СМИ вопросы, которые разрешалось задать Байдену

Фото: РИА «Новости»

Американские журналисты перед интервью с президентом США Джо Байденом получили от его команды список разрешенных вопросов. Об этом рассказала одна из участниц встречи Андреа Лоуфул-Сандерс в эфире телеканал CNN.

В пятницу, 5 июля, Байден выступил на радиостанции WURD в Филадельфии. По словам Лоуфул-Сандерс, журналисты заранее получили из Белого дома перечень вопросов, которые разрешалось задать президенту. Ей прислали список из восьми вопросов, из которых она одобрила четыре.

Впрочем, подготовленные вопросы не спасли Байдена от очередного конфуза. Во время интервью он назвал себя «чернокожей женщиной».

Вероятно, он имел в виду, что раньше работал в администрации президента-афроамериканца Барака Обамы, а своим вице-президентом назначил темнокожую Камалу Харрис.

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