В США пропавшую мать и двоих детей нашли зарытыми в лесу

Local 12: пропавшую мать и двоих детей нашли закопанными в лесу в Алабаме

В штате Алабама тела матери и двоих ее детей обнаружили зарытыми в лесу через полтора месяца после их исчезновения. Об этом сообщило издание Local 12 со ссылкой на офис шерифа округа Мобил.

Аурелия Чок Как пропала 31 января с двумя детьми — 17-летней Нюркой Зулетой Чок и двухлетним Энтони Гарсией Чоком. Всех троих объявили в розыск.

Три дня назад полиция сообщила, что обнаружила останки, принадлежащие пропавшим. По данным следствия, тела завернули в пластик и зарыли на лесном участке. Рядом с трупами обнаружили именные украшения — это помогло установить личности погибших.

