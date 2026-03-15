Подросток из США обиделся на мать и застрелил ее из украденного пистолета

Несправедливое обвинение матери в краже чужого планшета толкнуло 14-летнего школьника из штата Вайоминг на убийство. Как сообщило издание People со ссылкой на материалы суда, юноша украл пистолет и застрелил мать, а после пытался выдать убийство за суицид.

Занимающиеся расследованием смерти женщины следователи не обнаружили следов пороха на руках погибшей. В момент стрельбы в доме кроме сына и его отчима никого не было.

На подростка криминалистов вывел пистолет. Они установили, что за неделю до смерти женщины владелец оружия пожаловался, что его украли. В тот день школьник находился неподалеку.

В ходе допроса юноша признался, что пошел на убийство матери из-за того, что она несправедливо обвинила его в краже планшета ее знакомой. Он подчеркнул, что очень сильно разозлился и впал в бешенство.

Подростку предъявили обвинение в убийстве первой степени и суд отправил его под стражу.

В середине января 11-летний школьник из штата Пенсильвания застрелил своего приемного отца, запретившего ему играть в приставку. Мальчик нашел ключ от сейфа, где отчим хранил оружие и застрелил мужчину, пока он спал.