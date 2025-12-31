В США произошло землетрясение магнитудой 5,3

В ночь на 31 декабря в Калифорнии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщила пресс-служба Геологической службы США.

Природный катаклизм произошел в 14 километрах от города Сьюзанвилл в 08:49 по московскому времени. Очаг подземных толчков находился на глубине до 4,7 километра.

Информация о разрушениях и возможных жертвах не поступала.

Днем ранее у берегов Папуа — Новой Гвинеи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1, сообщали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. Подземные толчки заметили в 14:22 по московскому времени. Эпицентр залегал на глубине 10 километров южнее города Пангуна, где живут около 2,9 тысячи человек.