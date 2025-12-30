Побережье Тихого океана сотрясли мощные подземные толчки

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщили в пресс-службе Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки ощущались в 22:22 по местному времени (в 14:22 по московскому). Эпицентр находился в 81 километре к югу от города Пангуна, где проживают порядка 2,9 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

В минувшую субботу, 27 декабря, землетрясение магнитудой 5,2 фиксировали у северных Курил. Его эпицентр был в 203 километрах восточнее Северо-Курильска на острове Парамушир. В городе подземный толчок ощущался силой в два балла.