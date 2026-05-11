В США произошел крупный лесной пожар

NBC: рядом с Майами тушат крупный лесной пожар

Крупный природный пожар вспыхнул в американском штате Флорида недалеко от Майами. Для борьбы с огнем привлекли более десяти подразделений пожарно-спасательных служб, сообщило местное отделение телеканала NBC .

Возгорание распространилось на территории округов Майами-Дейд и Бровард. На месте пожарные расчеты пытаются остановить дальнейшее распространение огня.

Власти уточнили, что в округе Бровард пожар пока не удалось локализовать. В округе Майами-Дейд спасателям удалось потушить примерно треть площади возгорания.

Информации о погибших или пострадавших к настоящему моменту не поступало. Жителей региона призвали не приближаться к опасным участкам и соблюдать рекомендации экстренных служб.

Ранее радиационную обстановку в приграничных областях из-за лесного пожара в районе Чернобыльской АЭС взяли на контроль в Роспотребнадзоре.