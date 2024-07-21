В США заявили о недостатках в правительственной версии о покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа, призвав раскрыть всю правду о нападении. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X .

«Пришло время услышать правду от администрации [президента США Джо] Байдена, какой бы неприглядной она ни была», — сказал офицер.

По словам Макгрегора, в озвученной правительственной версии покушения на убийство «больше дыр, чем в ломтике швейцарского сыра». В ней полно недостатков, которые привели к распространению ложных сведений о нападении на политика.

Офицер напомнил, что появились ничем не подтвержденные сообщения, что якобы Трампа могли атаковать сразу несколько стрелков.

До этого политик появился на митинге в штате Мичиган без повязки на простреленном ухе, заменив ее пластырем телесного цвета.

Ранее американист Александр Кубышкин заявил, что позиции Трампа укрепились после нападения. Он сейчас находится в тактически более выгодном положении, чем Байден. В целом же, демократы и республиканцы испытывают дефицит кадров и находятся в организационном кризисе.