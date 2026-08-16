Панетта: НАТО нужны красные линии из-за проверяющей его на прочность России

Бывший директор ЦРУ и экс-глава Пентагона Леон Панетта заявил, что Россия якобы систематически проверяет оборонительные рубежи Европы. Он призвал Запад провести четкие красные линии, сообщило немецкое издание Bild .

Панетта призвал Североатлантический альянс к предельной бдительности, так как Россия продолжит попытки проверить его обороноспособность. Он призвал западные страны провести красные линии.

«[Президент России Владимир] Путин реагирует на слабость, и, если он почувствует ее в НАТО и США, он продолжит провоцировать и наносить удары», — заявил американский политик.

Ранее в Великобритании заявил о громком провала альянса. В НАТО просчитались из-за отсутствия инвестиция для расширения производства ЗРК Patriot.