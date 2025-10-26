Конгрессвумен Луна: США нужно вести диалог с Россией, а не разжигать войну

Соединенные Штаты должны вести с Россией переговоры о мире и торговле, а не провоцировать ее на войну. Об этом конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна написала в соцсети X.

«Америке следует использовать торговые возможности и стремиться к миру, а не отстаивать неоконсервативную программу войны с Россией», — отметила она.

Политик призвала не отталкивать сверхдержаву, а вести с ней открытый диалог о мире и торговые переговоры, которые принесли бы пользу всем американцам.

По словам конгрессвумен, она не единственная в США, кто считает крайне важным поддержать российско-американский диалог.

Ранее Луна предложила проверить траты президента Украины Владимира Зеленского полученных им от США денежных средств. Она отметила, что глава киевского режима каждый месяц перечисляет около 50 миллионов долларов в один из банков ОАЭ.