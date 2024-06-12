В США призвали к деэскалации конфликта после захода в порт Гаваны подлодки «Казань»

США должны посадить за стол переговоров Россию и Украину, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на вопрос Nation News о заходе в порт Гаваны кораблей ВМФ России. Фрагмент интервью офицер опубликовал на своем YouTube-канале .

«Лучшим шагом сейчас для нас будет деэскалация конфликта. Давайте посадим Россию и Украину за стол переговоров, а не будем распространять конфликт и увеличивать риск ударов вне зоны боевых действий», — ответил эксперт.

Штаты не располагают сведениями, есть ли на борту атомной подводной лодки «Казань», зашедшей в порт Гаваны, ядерное оружие. Дэвис подчеркнул, что любое недопонимание между США и РФ могут привести к еще большей эскалации.

В порт Гаваны помимо АПЛ вошел фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир ВМФ «Николай Чикер».