Евросоюз должен наконец начать правильно относиться к России, а не говорить о том, чего на самом деле нет. Такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

Комментируя слова главы евродипломатии Кайи Каллас, что Евросоюзу нужно «реалистично относиться к России», так как она якобы представляет угрозу для Запада, подполковник отметил, что «они просто оторваны от реальности».

Она говорит, «мы должны быть реалистами». Так поставьте уже точку прямо сейчас. Вот, что вам и нужно сделать, вы же должны быть реалистами.

Он подчеркнул, что не нужно обладать какими-то специальными знаниями, чтобы понять, что конфликт подходит к концу, а у Европы просто нет финансового потенциала затягивать его.

«Баланс сил уже безвозвратно на стороне России. А игнорирование этого факта будет означать, что вы просто убьете еще больше украинских солдат», — объяснил подполковник.

По его мнению, если бы Евросоюз видел в РФ угрозу своему существованию, то они стали бы усиленно вкладывать средства в Украину в первые же дни конфликта, а не к концу третьего года конфликта.

Ранее Каллас попросила не называть себя «ястребом России», заявив, что просто реалистично относится к стране.