В США признались, что авария с вертолетом Раиси случилась в деликатный момент | 360°

Мир 19 мая 2024, 23:41 В США признались, что авария с вертолетом Раиси случилась в деликатный момент NYT: ЧП с вертолетом Раиси случилось в деликатный момент международных отношений Freepik

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Авария с вертолетом, на котором передвигался иранский лидер Эбрахим Раиси, случилась в деликатный для международных отношений момент. Такое мнение выразили журналисты газеты The New York Times.

«[Авария произошла] всего через несколько дней после того, как высокопоставленные американские и иранские чиновники провели переговоры через посредников, пытаясь сгладить угрозу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке», — сказано в публикации.

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Раиси возвращался с церемонии открытия плотины на реке Аракс, на которой также присутствовал азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Вертолет иранского президента Ми-171 совершил жесткую посадку в горах из-за сильного тумана. Спасатели и специалисты начали искать борт, к поискам привлекли иранских военных. Правительство Турции направило более 30 своих альпинистов на помощь коллегам из Ирана.