Экс-посол США в НАТО Хантер: Зеленскому придется отказаться от Крыма

Президенту Украины Владимиру Зеленскому при любых обстоятельствах придется отказаться от Крыма. Об этом бывший постоянный представитель США при НАТО Роберт Хантер заявил в эфире телеканала Al Jazeera English.

«Зеленскому придется отказаться от Крыма в любом случае. Крым в действительности и не был украинским, это случилось случайно», — сказал он.

Экс-постпред назвал одной из главных ошибок американских властей недостаточное взаимодействие с Россией. По его словам, несколько администраций президентов США упорно делали вид, что «Россия каким-то образом исчезнет»

Хантер также предположил, что США должны прийти к соглашению с российской стороной о будущих отношениях между странами, частью договора станет прекращение украинского конфликта.

Украинский журналист Остап Дроздов заявлял, что в международном сообществе отказ киевского режима от Крыма считают обязательным условием для завершения российско-украинского конфликта.