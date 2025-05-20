В США признали нехватку денег на соперничество в космосе

США не хватает бюджета, чтобы соперничать с Россией и Китаем в космосе. Об этом заявил командующий операциями космических сил Ченс Зальцман на слушаниях в сенате. Его слова привело РИА «Новости» .

«Мы не можем просто взять то, что у нас было, и предположить, что получим превосходство в космосе. Это требует новых ресурсов, и здесь возникает разрыв в финансировании», — заявил Зальцман.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия якобы планирует разместить в космосе ядерное оружие и уничтожать спутники альянса. Его раскритиковал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, заявив, что генсек все больше становится похож на журналиста желтой прессы.