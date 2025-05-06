На фоне заявлений России о стремлении к диалогу западные страны продолжали наращивать военную помощь Украине и врали о расширении НАТО. Об этом заявил экс-разведчик армии США Скотт Риттер на YouTube .

«[Западные лидеры] сами заявили, что расширение НАТО спровоцировало конфликт. Они признали, что России врали, а то, что Украина делала с русскоговорящим населением в Донбассе, было преступлением», — заявил он.

По словам Риттера, все это время Россия постоянно выражала готовность к сотрудничеству, чтобы все получили взаимную выгоду. Администрация американского лидера Дональда Трампа изначально признала, что российская сторона права.

Аналитик отметил, что Россия имеет право на защиту своих границ, все ее действия правомерны.

«России не нужна вся Украина, им нужна Украина, которая перестанет считать себя базой для продвижения интересов США и НАТО», — сказал Риттер.

В последнее время Россия отмечает значительное увеличение активности НАТО вблизи своих западных границ. Альянс объясняет свои действия необходимостью сдерживания, тогда как в Москве расценивают это как угрозу безопасности.

Российские дипломаты неоднократно подчеркивали готовность к переговорам с блоком, но только при условии равноправного диалога и отказа западных стран от дальнейшей милитаризации Европейского региона.

Ранее Трамп заявил, что лидеры стран ЕС неоднократно просили его позвонить президенту России Владимиру Путину. До этого глава Белого дома отмечал, что ему нужно подумать о возможной встрече с российским коллегой в мае в Саудовской Аравии.