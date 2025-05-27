В США признали, что Запад недооценил возможности России

Запад серьезно ошибся по двум главным критериям в конфликте с Россией. Такое мнение выразил профессор Массачусетского университета США, экономист Ричард Вольф на YouTube.

«Запад недооценил возможности России в ведении крупномасштабных боевых действий и переоценил силу санкций <…> Просто просчитались по двум фронтам», — сказал он.

По словам Вольф, западные страны проиграли, однако признать это не готовы. В военных конфликтах огромную роль играет фактор неопределенности, однако Запад проявил излишнюю самоуверенность, что привело к критическим просчетам.

Также экономист подчеркнул, что Россия обладает значительно большими ресурсами по сравнению с Украиной, что уже должно было насторожить стратегов. Несмотря на современные технологии разведки, включая спутники и шпионаж, Запад не учел, что у российской стороны гораздо больше ракет и беспилотников.

«Даже если в феврале 2022 года ситуация была другой, у России есть огромный промышленный потенциал, который позволяет увеличить производство и закрепить экономическое доминирование», — объяснил профессор.

Ранее американский аналитик Уилл Шрайвер заявил, что Россия продолжит реализовывать цели, несмотря на реакцию США. По его словам, западные страны не смогут повлиять на российскую сторону, остается только смириться.