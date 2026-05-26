На Западе забили тревогу из-за снижения зарплат на фоне конфликта с Ираном

FT: реальные зарплаты в США и Европе снижаются из-за конфликта с Ираном

Реальные доходы домохозяйств в ряде развитых стран, включая США и Великобританию, начали сокращаться из-за конфликта вокруг Ирана. Об этом написал ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

В США инфляция в апреле достигла 3,8% в годовом выражении, а средняя почасовая оплата труда выросла только на 3,6%. Впервые за два года рост цен превысил рост зарплат.

В Великобритании реальная заработная плата в первом квартале также не выросла.

Причиной опрошенные эксперты назвали конфликт с Ираном. Они также обратили внимание, что резко повысились цены на бензин и авиабилеты.

Главный экономист KPMG в США Дайан Суонк посчитал, что перекрытие Ормузского пролива нарушило цепочки поставок.

Ранее официальный представитель центрального оперативного штаба «Хатам аль-Анбия» иранской армии Эбрагим Зольфагари заявил, что США следует приготовиться к повышению цены нефти до 200 долларов за баррель.