В США признали, что русские подлодки лучшие в мире

Российские подводные лодки проекта 945А «Кондор» и 885 «Ясень» признали лучшими субмаринами мира в 2024 году. Рейтинг составил американский журнал The National Interest .

«[Подлодки 945А „Кондор“] специально разработаны для поисково-уничтожительных миссий против американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами», — отметили журналисты.

Эти подводные лодки ВМФ России имеют уникальные технические характеристики, благодаря которым они могут погружаться на большую глубину и имеют повышенную устойчивость к торпедным атакам. Авторы материала подчеркнули, что субмарины могли бы представлять серьезную угрозу, если бы «холодная война перешла в горячую стадию».

На втором месте рейтинга оказалась еще одна российская разработка — 885 «Ясень». Эти многоцелевые подводные лодки могут нести разные типы вооружения, в том числе новейшие гиперзвуковые ракеты большой дальности «Циркон».