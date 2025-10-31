Россия не намерена возвращать присоединенные территории в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive .

«Никаких переговоров [о территориях России] не будет. Они полностью стали частью России, и Россия защитит их так или иначе», — сказал он.

Так эксперт ответил на вопрос о требованиях западных стран по поводу решения украинского конфликта. По мнению Джонсона, российская сторона сейчас выше противников на голову, поэтому имеет право устанавливать необходимые для себя условия.

«Они не находятся под таким экономическим давлением, на котором Запад продолжает настаивать. <…> А у Украины ничего нет», — сказал экс-аналитик ЦРУ.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен сотрудничать с китайским коллегой Си Цзиньпином по вопросам урегулирования украинского кризиса. Также он оценил свои переговоры с лидером КНР на 12 баллов из 10.