Россия и Китай превращаются в новые центры глобального влияния. Об этом заявил профессор Университета Миссури Майкл Хадсон на YouTube-канале .

«США и Западная Европа раскололась на части. Ни одна из этих частей уже не обладает прежней силой. Россия и Китай становятся новыми центрами влияния. И, конечно, они будут заключать новые сделки», — сказал специалист.

По его словам, идет перемена ролей и у многих других государств. Например, у Латинской Америки, Мексики и Канады. Мир терпит большие изменения.

«Разве это большая ошибка? Нет, это ошибка только для мышления американцев, которые не желают замечать, что происходит с ними самими», — объяснил Хадсон.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова ответить взаимностью, если США решат восстановить отношения. Он отметил, что Америка по-прежнему увязывает все с урегулированием вокруг Украины.