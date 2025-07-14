В США признали, что никогда не собирались бросать Украину

У США никогда не было намерения бросить Украину, страна действует по четкому плану. Об этом в соцсети X заявил американский геополитический аналитик Брайан Берлетик.

«Меня беспокоит то, что некоторые даже сейчас продолжают считать, что США уходят от империализма и принимают мультиполярность. Ничего подобного не происходит. И Украину они не бросили», — заявил он.

По мнению аналитика, во время конфликта на Украине США могут позволить себе свободно действовать в других местах, например, на Ближнем Востоке.

«США продолжат сражаться до последнего украинца», — отметил Берлетик.

По его словам, американская сторона сама заявила о разделении обязанностей по поддержке ВСУ.

Ранее журналист Барак Равид заявил, что американский лидер Дональд Трамп в понедельник объявит о новом плане помощи Украине. В него может войти наступательное оружие, в том числе ракеты большой дальности действия.