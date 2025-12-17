Физика-ядерщика из престижного университета застрелили в США

CNN: профессора ядерной физики из MIT застрелили в собственном доме в США

Профессора ядерной физики из MIT (Массачусетский технологический институт) Нуно Лурейру застрелили в собственном доме в США. Ученому было 47 лет. О его гибели сообщил CNN . По предварительным данным, пострадавшего успели привезти в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Живущая недалеко от профессора студентка рассказала журналистам, что слышала три громких звука и испугалась, что это выстрелы, хотя не была в этом до конца уверена.

«Я никогда не слышала ничего настолько громкого», — призналась девушка.

Лурейру изучал возникновение мощных вспышек на Солнце и искал способ получить чистую и практически безграничную энергию с помощью термоядерного синтеза.