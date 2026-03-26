В США принялись изучать сценарий повышения цен на нефть до 200 долларов

Власти США изучают последствия для американской экономики в случае вероятного скачка нефтяных цен до 200 долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Журналисты отметили, что проработка сценария с резким подорожанием энергоресурсов — это стандартная практика в условиях геополитической напряженности, она не считается анализом. Оценка нужна, чтобы страна была готова к любым сценариям, в том числе к затяжному противостоянию.

Еще до того, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана, глава американского Минфина Скотт Бессент высказывал опасения, что конфликт приведет к повышению цен на нефть, а это негативно отразится на экономике. Цена майского фьючерса на нефть Brent 2026 года находится около уровня 100 долларов за баррель.

Ранее глава Shell Ваэль Саван заявил, что Европа в ближайшее время столкнется с нехваткой топлива на фоне обострения на Ближнем Востоке. Кризис уже ударил по поставкам авиационного топлива, стоимость которого выросла вдвое.