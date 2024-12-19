В США пригрозили усилить боеготовность ядерных сил при отказе России от диалога

Белый дом: США приведут ЯО в боеготовность, если РФ не пойдет на диалог по ДСНВ

Руководство США захотело обсудить с Россией ядерные риски, пригрозив в случае отказа усилить боеготовность своих ядерных сил. Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, сообщило РИА «Новости».

«Мы готовы к дальнейшим шагам по укреплению нашей боеготовности, если Россия продолжит нарушать ДСВН (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений — прим. ред.) и откажется от взаимодействия», — сообщил он

При этом чиновник добавил, что США уже внедрили новые меры по снижению рисков и повышению ответственности в ядерной сфере.

Россия приостановила участие в российско-американском ДСНВ в феврале 2023 года. Как отметил президент РФ Владимир Путин, это связано с необходимостью понять, на что претендуют натовские Франция и Великобритания, имеющие стратегические арсеналы ЯО.

Ранее Путин объяснил, что обеспечение защиты Белоруссии является важным компонентом обновленной ядерной стратегии России.