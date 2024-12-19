Путин объяснил включение Белоруссии в обновленную ядерную доктрину

Россия сделает все возможное для защиты Белоруссии как члена Союзного государства и своего ближайшего партнера. Об этом в ходе выступления на совмещенной с прямой линией большой пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что защита Белоруссии стала одним из самых важных компонентов обновленной ядерной доктрины.

«Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии. Это мы делаем по согласованию с ее президентом Александром Григорьевичем Лукашенко. И я думаю, что это очень важная компонента обновленной ядерной стратегии Российской Федерации», — заявил Путин.

Президент России в конце ноября подписал новую версию указа об основах государственной политики ядерного сдерживания. Документ предусматривает право страны на использование ядерного оружия в качестве ответа.

Одним из новых пунктов доктрины стала защита от угроз Белоруссии как члена Союзного государства, а также централизация управления применения ядерным оружием, размещенным на территории республики, которое она получила в прошлом году.