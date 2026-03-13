В США приговоренного к смерти грабителя спасли за два дня до казни

Губернатор американского штата Алабама Кей Айви спасла отсидевшего 35 лет преступника от смерти за два дня до казни. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Чарльза Бертона, которому сейчас 75 лет, приговорили к высшей мере в 1991 году. Вместе с сообщником Дерриком Дебрюсом он участвовал в ограблении магазина автозапчастей.

Дебрюс убил сотрудника магазина, когда Бертон уже покинул здание, однако присяжные решили, что оба обвиняемых заслуживают смертной казни.

За смягчение приговора Чарльзу годами боролись не только его адвокаты и родственники, но и дочь погибшего. Она заявляла в суде, что не понимает, почему нужно казнить человека, который не стрелял в ее отца.

За два дня до исполнения приговора, 10 марта, губернатор заменила казнь на пожизненное заключение без права выхода по УДО.

