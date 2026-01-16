Приговоренную в Китае к смертной казни россиянку передали на родину

Приговоренная в Китае к казни россиянка будет отбывать наказание на родине

Приговоренную к смертной казни в Китае за контрабанду наркотиков россиянку Марию Лопатину передали в Россию для отбывания наказания. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Чжухайским суд в 2011 году приговорил Лопатину за провоз наркотиков в материковую часть страны из специального административного района Макао. Затем наказание смягчили до пожизненного срока, а далее заменили его на 25 лет лишения свободы.

Россиянка дали письменное согласие на отбывание срока в российской колонии. Суд с учетом приговора в КНР назначил ей 12 дет колонии общего режима, из которых осталось отбыть шесть лет и шесть месяцев.

Осужденная вернулась на родину, ее отправили в исправительную колонию общего режима.

