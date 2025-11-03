В США предупредили о возможном закрытии авиасообщения из-за шатдауна

Министр транспорта США Шон Даффи не исключил закрытия авиасообщения в стране, если полеты станут небезопасными из-за шатдауна. Об этом сообщило агентство Reuters .

По его словам, они бы закрыли все воздушное пространство, если бы считали, что такие риски имеются. Людей бы тогда перестали пускать в поездки.

«Но в данный момент мы не находимся в этой точке. У нас сейчас просто значительные задержки», — заявил Даффи.

При этом министр признал, что риски, безусловно, повышаются в случае продолжения шатдауна.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил месяц правительственного шатдауна, сыграв в гольф во Флориде. В общей сложности глава Белого дома провел 27% своего второго президентского срока на гольф-полях, потратив на свое увлечение порядка 60,7 миллиона долларов (около пяти миллиардов рублей).