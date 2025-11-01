Трамп отметил месяц шатдауна игрой в гольф за 3,4 миллиона долларов

Президент США Дональд Трамп отпраздновал месяц правительственного шатдауна поездкой во Флориду, где сыграл в гольф. Как сообщил The HuffPost , перелет на борту Air Force One и сопутствующие расходы обошлись налогоплательщикам в 3,4 миллиона долларов, доведя общие затраты на его увлечение до 60,7 миллиона с момента возвращения в Белый дом.

Отмечается, что президент в общей сложности провел 27% своего второго срока на принадлежащих ему гольф-полях во Флориде, Нью-Джерси и Шотландии.

По прибытии во Флориду Трамп заявил журналистам, что во всем происходящем, включая приостановку работы правительства и задержку зарплат почти 1,4 миллиона госслужащих, виноваты демократы.

Во время полета президент делился в соцсетях фотографиями обновленной ванной комнаты времен президента Авраама Линкольна в Белом доме, подчеркнув, что теперь она отделана мрамором и позолотой.

The HuffPost также отмечает, что Трамп перестроил территорию Белого дома: на месте Сада Роз теперь расположено «патио в стиле бюджетного отеля», а восточное крыло здания было снесено ради нового бального зала.

Трамп, впрочем, давно не ладит с журналистами The HuffPost. В прошлом месяце его команда снова отличилась, ответив на вопрос о галстуке главы Пентагона Пита Хегсета, цвета которого напомнили репортерам российский флаг. Представитель ведомства Шон Парнелл парировал в духе классических американских шуток: мол, «этот галстук купила твоя мама — и он патриотичный, придурок».

Ранее на вопрос о выборе Будапешта для встречи Трампа и Путина из Белого дома также ответили коротко: «твоя мама».