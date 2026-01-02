Украина столкнется с жестким ответом России после атаки ВСУ на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Теперь они [российские военные] могут уничтожить каждый украинский военный объект, а раньше они только выводили их из строя», — указал он.

Джонсон добавил, что Киев решился атаковать резиденцию, чтобы отвлечь внимание от капитального провала на фронте, однако это не сработало.

Ранее стало известно, что глава евродипломатии Кая Каллас призвала не верить заявлениям России об атаке ВСУ на резиденцию Путина.