В США предупредили, что заморозка украинского конфликта обернется хаосом

Заморозка украинского конфликта приведет к хаосу в шести точках Восточной Европы. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в беседе с журналистом из США Гленном Гринвальдом.

«Первая — это Арктика, вторая — Балтика, третья — Белоруссия, четвертая — Калининград, пятая — Молдова и шестая — Черное море», — сказал он.

По его словам, это потенциальные локации, которые «могут взорваться» из-за противоречий между Западом и Россией.

Также профессор отметил, что заморозка конфликта не принесет нормального мира, потому что токсичные отношения между РФ и западными странами останутся. Сторонам следует подписать полноценный мирный договор.

«У вас будут токсичные отношения между Россией с одной стороны и Украиной и Западом с другой. <…> Вот что произойдет, если вы получите замороженный конфликт», — объяснил эксперт.

Ранее сербский лидер Александр Вучич предложил провести переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в своей стране. По его словам, Сербия — это независимое государство, готовое гарантировать полную безопасность обоим лидерам.