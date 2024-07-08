В США предсказали замену главкома ВСУ Сырского

Джонсон: Зеленский избавится от Сырского, обвинив главкома в провалах ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский может избавиться от главкома ВСУ Александра Сырского, заменив его другим генералом. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Справедливо или нет, но его обвинят [в провалах ВСУ]. Похоже, сейчас Зеленский хочет избавиться от Сырского и заменить его кем-то», — отметил он.

По словам аналитика, Сырский совершил ряд тактических ошибок. В частности, не укрепил оборонительные линии в Харьковской области до начала наступления российской армии. Кроме того, у главкома ВСУ не хватает людей для сдерживания ВС РФ.

Сырский сам недавно назвал комплектование украинской армии мотивированными бойцами и обеспечение ее комплексами РЭБ проблемными вопросами.

В конце июня депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила командование ВСУ и лично Сырского в прорыве российской армии в районе Торецка. По ее словам, украинская армия лишилась позиций, которые удерживала с 2014 года.

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