В США предположили, что нормализовать отношения России и ЕС поможет экономика

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер уверены, что возвращение России в мировую экономику выгодно американским инвесторам и поможет улучшить отношения с Европой. Об этом рассказали источники The Wall Street Journal .

В декабре США предложили европейским странам план по возвращению России на мировую арену и возобновлению поставок энергоносителей в Западную Европу в рамках урегулирования украинского конфликта.

Соединенные Штаты планируют, что американские компании будут инвестировать в стратегические отрасли, от редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике. WSJ сообщала, что европейские чиновники, ознакомившись с документами, выразили скептицизм и не уверены, стоит ли относиться к некоторым предложениям США серьезно.

Ранее американский лидер Дональд Трамп высоко оценивал потенциал России. Он считает, что Россия — «отличная страна для торговли и других дел».

Ранее американский сенатор Линдси Грэм предложил резко ужесточить меры против России, включая захват судов, на которых перевозят российскую нефть. С таким заявлением он выступил на телеканале NBC News, обращаясь к экс-президенту США Дональд Трамп.