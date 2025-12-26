Сенатор Грэм призвал Трампа захватывать танкеры с российской нефтью

Американский сенатор Линдси Грэм призвал к резкому ужесточению мер против России, включая захват судов, перевозящих российскую нефть. С таким заявлением он выступил на телеканале NBC News , обращаясь к экс-президенту США Дональд Трамп.

«Мы продолжаем взаимодействовать с Россией, мы продолжаем пытаться заманить Путина за стол переговоров, но он отвергает все наши усилия», — сказал сенатор.

По словам Грэма, если Москва вновь отвергнет дипломатические усилия, Вашингтону следует радикально изменить правила игры. В числе предлагаемых мер сенатор назвал введение тарифов против стран, закупающих российскую нефть по сниженным ценам, включая Китай, признание России государством—спонсором терроризма, а также захват танкеров с нефтью, подпадающей под санкции, по аналогии с действиями США в отношении Венесуэлы.

Грэм также заявил, что в случае отказа Москвы от переговоров он поддержал бы передачу Украине дальнобойных вооружений, в том числе крылатых ракет Tomahawk, для ударов по объектам военной инфраструктуры на территории России.

Bloomberg писал, что ведущая индийская нефтеперерабатывающая компания Reliance Industries Ltd возобновила закупки нефти из России. По данным журналистов, корпорация закупает сырье по сниженным ценам через поставщиков, которые не попали под ограничительные меры.