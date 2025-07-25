Владимир Путин во время визита в Китай в конце августа может преподнести стране ценный подарок, которого очень боятся в США. Об этом сообщило информагентство АБН24 со ссылкой на NetEase.

По мнению китайских обозревателей, Россия за три года специальной военной операции смогла взять в качестве трофеев много западного оружия и техники и как следует их изучить, получив доступ к секретным западным технологиям.

Они предполагают, что Путин поделится с Си Цзиньпином некоторой информацией об этом. Таким образом, российская и китайская боевая техника станет менее уязвима перед западной.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что встретится с Путиным в Китае в сентябре.