В США пожилая пара сварилась заживо, включив обогреватель на 1000 градусов

В США пожилая пара сварилась заживо в подвале своего дома, выкрутив температуру на обогревателе на 1000 градусов. Об этом сообщило издание Mirror .

Проживающие в штате Южная Каролина 84-летняя Джоан Литтлджон и ее спутник 82-летний Гленнвуд Фаулер пожаловались родственникам, что обогреватель и водонагреватель вышли из строя. Члены семьи пришли к ним и решили эту проблему.

Спустя несколько дней от пожилой пары перестали поступать хоть какие-то вести, поэтому родственники решили их навестить. Когда они зашли в дом, то нашли стариков мертвыми. Мужчина лежал обнаженным в кровати, его супруга сидела рядом с ним.

«Официальные лица сообщили, что в помещении было „очень жарко“», — говорится в материале.

Выяснилось, что пожилая пара решила согреться во время похолодания и довела обогреватель до опасного состояния. Старики погибли, когда температура поднялась до 1000 градусов по Фаренгейту.

При вскрытии выяснилось, что пара погибла от перегрева. Отравление угарным газом исключили. Температура тел стариков превышала 106 градусов по Фаренгейту (более 41 градуса Цельсия).

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