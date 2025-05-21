В США пожаловались на нашествие мормонских сверчков-каннибалов

В американском штате Юта заметили сотни тысяч мормонских сверчков-каннибалов на шоссе, проходящем через небольшой город Филмор. Об этом сообщил телеканал KSTU .

Власти предупредили водителей, что они могут столкнуться с этими сверчками на межштатной автомагистрали I-15. Автомобилистов призвали соблюдать осторожность, остерегаясь скользких участков дороги и скоплений насекомых.

Местный бизнесмен Джед Кристенсен рассказал, что ему пришлось нанять специалистов для обработки химикатами своего офиса и окрестных территорий. Он уже так делал в прошлом году, но сверчки снова вернулись.

По словам профессора Университета штата Юта в Бивере Марка Нельсона, мормонские сверчки представляют серьезную проблему для владельцев ранчо и фермеров. Во-первых, они слишком рано появились в этом году. Во-вторых, необходимо тщательно выбирать пестициды, чтобы не навредить посевам и животным.

В апреле жители Таганрога жаловались на массовое нашествие комаров-звонцев.