В США потребовали прямо сейчас начать переговоры по Украине

Соединенные Штаты должны перейти к мирным переговорам с Россией по Украине «прямо сейчас». Об этом независимый кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший написал на своей странице в соцсети X.

«Я призываю к настоящим мирным переговорам прямо сейчас», — заявил он.

Политик подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин «этого хотел», а значит и американские власти должны всерьез рассмотреть вариант дипломатического урегулирования конфликта.

Кеннеди-младший также потребовал прекратить отправлять финансовую помощь Украине, аргументируя рисками эскалации мирового конфликта. По его словам, конфликт Запада с Россией может привести к уничтожению планеты.

Во время госвизита во Вьетнам Путин заявил, что переговоры по украинскому конфликту могут состояться хоть завтра. При этом он отметил, что все будет зависеть от происходящего в реальной жизни.