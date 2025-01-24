Daily Mail: в США построят роскошный бункер для богачей на случай ядерной войны

В Вирджинии на случай ядерной войны построят подземный бункер с апартаментами люкс, роскошными ресторанами и бассейном. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Доступ к убежищу под названием «Орлиное гнездо» получат 625 богатейших людей мира. Обитатели бункера смогут пользоваться продвинутой системой охраны здоровья, основанной на ИИ. Питаться счастливчики будут в ресторанах с изысканной кухней.

Также в бункере построят множество площадок для развлечений, например, боулинг и стену для скалолазания.

По данным журналистов, каждый из жителей заплатит по 20 миллионов долларов за место в убежище. При этом разработчики уверяют, что «Орлиное гнездо» будет не единственным подземным комплексом для сверхбогатых.

Ранее эксперт Валдайского клуба Дмитрий Суслов заявил, что Китай начал давить на Россию с призывом завершить украинский конфликт. КНР опасается, что ситуация перерастет в ядерную войну.