Китай стал давить на Россию из-за риска ядерной войны

Китай начал давить на Россию, призывая завершить специальную военную операцию на Украине, так как опасается расширения конфликта до планетарного масштаба с неизбежной ядерной эскалацией. Об этом в интервью Ura.ru рассказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Суслов.

По его словам, российское руководство протестировало новейшую баллистическую ракету «Орешник», чтобы продемонстрировать странам Запада возможность нанести удар по любой точке в Европе, в том числе по Берлину и Лондону. Так Россия показала, что не заинтересована в войне планетарного масштаба.

«Если США после прихода к власти Дональда Трампа пойдут на еще большую эскалацию, риски перетекания украинского конфликта в полномасштабную Третью мировую возрастут, причем с неизбежной ядерной эскалацией. И это неизбежно ударит по Китаю и обрушит мировую экономику», — убежден Суслов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон тревожит возможность использования Россией ядерного оружия, но он надеется, что Китай сыграет роль сдерживающего фактора в этой ситуации.